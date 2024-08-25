فتحتى الباب ليه وماما مش موجودة.. الحرامي ربط لولو.. تردد قناة وناسة الجديد للاطفال

تعد قناة وناسة للأطفال واحدة من أكثر القنوات المحبوبة التي تقدم محتوى مميز يدمج بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها الوجهة المثالية لكل أسرة تبحث عن برامج تلفزيونية آمنة ومفيدة لأطفالها، من خلال مغامرات “لولو” وأصدقائها، توفر قناة وناسة تجارب لا تنسى للصغار، حيث تفتح لهم أبواب عالم مليء بالمرح والتعلم.

قناة وناسة الخيار الأمثل لأطفالك

قناة وناسة ليست مجرد قناة تلفزيونية، بل هي عالم متكامل يهدف إلى تعليم الأطفال القيم والمبادئ من خلال مغامرات شيقة وأغاني ممتعة، بفضل شخصياتها الكرتونية المحبوبة مثل “لولو”، تقدم القناة محتوى يعكس مواقف حياتية يتعلم من خلالها الأطفال كيفية التعامل مع مختلف الظروف بأسلوب بسيط وممتع.

تردد قناة وناسة على النايل سات

إذا كنت ترغب في إضافة قناة وناسة إلى قائمة القنوات الخاصة بك، يمكنك ضبط جهاز الرسيفر لديك على التردد التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة وناسة على العرب سات

كما يمكنك استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي:

التردد: 11270

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أبرز مميزات قناة وناسة

تقدم قناة وناسة محتوى كرتوني يمزج بين المرح والتعليم، ما يساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم الفكرية والاجتماعية.

تضمن القناة محتوى خاليًا من أي مشاهد غير ملائمة، مما يجعلها خيار آمن ومناسب لكل العائلة.

تقدم القناة برامج وأغاني باللغة العربية، مما يسهم في تعزيز مهارات الأطفال اللغوية وتعليمهم القراءة والألوان والأشكال.

تعمل القناة بشكل مجاني ومتواصل على مدار الساعة، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم إضافية.

كيف تضبط قناة وناسة على جهاز الرسيفر الخاص بك؟

لتتمكن من مشاهدة قناة وناسة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر. اختر “إضافة قناة يدوياً” من قائمة الخيارات. حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). أدخل التردد المناسب واضغط على “بحث”. انتظر بضع دقائق حتى يتم تحميل القناة في قائمة القنوات.

مع قناة وناسة، سيكون أطفالك دائمًا في أمان، مستمتعين ببرامج شيقة ومفيدة تساعدهم على النمو في بيئة مليئة بالمرح والتعلم، لا تتردد في ضبط التردد الآن، ودع أطفالك يعيشون أجمل اللحظات مع “لولو” وأصدقائها.