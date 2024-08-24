بتعليق الشوالى.. موعد مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في الجولة الثانية للدورى الاسبانى

يبحث العديد من عشاق كرة القدم الإسبانية حول العالم عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، ستقام المباراة على ملعب “لويس كومبانيس الأوليمبي”، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الكاملة، من المتوقع أن تكون المباراة حماسية بين الفريقين، خاصة بالنسبة لبرشلونة الذي قدم أداء مميز في الجولة الأولى من الدوري أمام فالنسيا وعاد إلى الديار بالنقاط الثلاث، في الأسطر القادمة سوف نتناول معكم موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، وكافة التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

موعد مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في الجولة الثانية للدورى الاسبانى

ستنطلق المباراة اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، ويستضيف “استاد مونتجويك” المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

تعتبر هذه المباراة فرصة لبرشلونة لتعزيز موقعه في بداية الموسم، بينما يسعى أتلتيك بلباو من خلالها لاستعادة الثقة والعودة إلى طريق الانتصارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم

يتم بث مباريات الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصرية للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستبث مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة “بي إن سبورت 3″، وسيعلق علي المباراة المعلق عصام الشوالي.

وجاءت القنوات الآخري الناقلة للمباراة كالتالي:

Premier Sports 1 HD

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports 2 FR

Arena Sport 3 HD Croatia .

التشكيل المتوقع لبرشلونة اليوم