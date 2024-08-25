“رابـــط مُـــباشر شغـــال“ نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024 وزارة التربية والتعليم res-ye.net

نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024 والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قد انتهى الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات خلال ما يتعدى الأسبوعين، وجاري الآن العمل على تصحيح الامتحانات ورصد درجاتها ومراجعتها مع إضافة درجات الرأفة إلى الطلاب المستحقين، ليتمكنوا بعد ذلك من الاستعلام عنها عبر المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، ولمزيد من التفاصيل حول كيفية الوصول إلى النتائج بطرق مختلفة تابعوا القراءة.

نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024 بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

زيارة موقع نتيجة العامة للاختبارات في عدن الرسمي.

تسجيل الدخول بإدخال البيانات اللازمة.

النقر على أيقونة نتائج الاختبارات.

اختيار خانة نتائج الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص له.

الضغط على خانة بحث والانتظار حتى يعرض الموقع النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

هناك طريقة أخرى للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي أو الصف التاسع لجميع الطلاب المقيمين في كافة محافظات اليمن، فقط كل ما على الطالب هو القيام بما يلي من الخطوات: