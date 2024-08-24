مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025 أعلنت وزارة التعليم العراقية مؤخرًا عن آليّة القبول الموحد للطلاب في الجامعات والكليّات الحكوميّة وهذا النظام الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة في عملية القبول، قد أثار تساؤلات واهتمامًا كبيرين بين الطلاب والأوساط التعليميّة في العراق وتضمنت التفاصيل الرئيسية لنظام القبول الموحد نسب القبول المتوقّعة في بعض التخصصات الشائعة، مع إلغاء الامتيازات الخاصة التي كانت معمول بها سابقًا وهذا التغيير سيؤثّر بشكل مباشر على خطط الطلاب وتطلعاتهم المستقبليّة، مما يستدعي تحليل انعكاساته على النظام التعليمي العراقي ككل.

شروط التقديم للقبول الموحد في الجامعات العراقية 2024

تسعى وزارة التعليم العراقية إلى تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في عملية القبول الجامعي من خلال نظام القبول الموحد للعام الدراسي 2024-2025. ولضمان نجاح هذا النظام، حددت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب على الطلاب المتقدمين استيفاؤها، وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من مواطني العراق ويحمل البطاقة الوطنية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على إحدى هاتين الشهادتين.

لا يجوز أن يتجاوز عمر المتقدم 25 عامًا وقت تقديم الطلب.

يجب أن لا يكون المتقدم ملتحقًا بأي مؤسسة تعليمية أخرى.

يشترط ألا يكون المتقدم ملتحقًا بأي جهة حكومية.

اللياقة الطبية: يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وفقًا للفحص الطبي المطلوب.

خطوات التسجيل في نظام القبول الموحد للجامعات العراقية 2024

للتسجيل في نظام القبول الموحد للجامعات والكليات العراقية للعام الدراسي 2024-2025، يتعين على الطلاب المتقدمين اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للدراسات والتخطيط العراقي نظام القبول الموحد:

تسجيل الدخول إلى النظام:

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المخصصة للطالب.

تسجيل الرغبات الدراسية: