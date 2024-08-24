عبر anem.dz.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024 والشروط الاستفادة

إطلاق منحة خاصة بالمرأة الماكثة في البيت خلال العام 2024، وهذه المنحة تأتي في سياق المواجهة التي تخوضها الجزائر للأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم على الصعيد العالمي وهدف هذه المنحة هو المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية للمرأة غير القادرة على العمل والتي تتحمل مسؤولية إعالة أسرتها وتأتي هذه المبادرة كجزء من حزمة الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة الجزائرية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وفي هذا التقرير، سنستعرض بالتفصيل شروط وآلية التقديم على هذه المنحة، بما يساعد المواطنات المؤهلات على الاستفادة منها وتحسين وضعهن المعيشي.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر

ولكي تتمكن المرأة الجزائرية من الاستفادة من هذه المنحة، يجب توفر مجموعة من الشروط، وهي كما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة للمنحة حاملة للجنسية الجزائرية وأن تكون مقيمة بصفة دائمة على الأراضي الوطنية.

يجب أن يكون عمر المتقدمة للمنحة بين 19 عامًا و60 عامًا.

يجب أن تكون المتقدمة من ذوات الدخل المحدود، أي عدم وجود دخل ثابت أو عمل منتظم.

يجب أن لا تكون المتقدمة مالكة لأي عقار ذي قيمة مرتفعة.

يجب على المتقدمة تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت استحقاقها للمنحة.

يجب أن لا يكون هناك سجل تجاري باسم المتقدمة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر

للتقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت التي أطلقتها الحكومة الجزائرية في عام 2024، هناك عدة خطوات يجب اتباعها، وهي كما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر. البحث عن خيار “منحة المرأة الماكثة في البيت” والنقر عليه. تحديد الولاية التي تنتمي إليها المرأة المتقدمة للمنحة. ملء نموذج التسجيل بالبيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، الوضع العائلي، الوضع المهني، مصادر الدخل (إن وجدت)، وغيرها من المعلومات الضرورية. التحقق من صحة البيانات المدخلة قبل الضغط على زر “إرسال” لإرسال الطلب. الانتظار حتى يتم فحص الطلب من قبل الجهات المعنية.

سيتم إخطار المتقدمة بقبول أو رفض طلبها عبر الوسائل المتاحة (البريد الإلكتروني، الهاتف، الرسائل النصية، إلخ).