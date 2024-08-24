شارك واكسب 100.000$.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 لسحب شهر أغسطس مع مصطفى الاغا

يمكن للراغبين في المشاركة في مسابقة الحلم 2024 دخول السحب المقبل على جائزة قدرها 100,000 دولار أمريكي لشهر أغسطس، باقي 5 أيام فقط ولكن لا تزال الفرصة متاحة لدخول ثلاث سحوبات متتالية من خلال مشاركة واحدة، سواء عبر الرسائل النصية، أو الموقع الرسمي للمسابقة، أو تطبيق “MBC Dream”، كما يمكنك الدخول على الجوائز الشهرية لشهري أغسطس وسبتمبر، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى البالغة مليون دولار، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك المشاركة بسهولة في هذه المسابقة والفوز بجائزة مالية كبيرة من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

الدولة رقم الاتصال العراق 2270 الأردن 98880 الكويت 4141 البحرين 94000 الإمارات 6070 السعودية 858888 مصر 95450 باقي الدول العربية 0082162275627 أو 0088216101092.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للاشتراك التلقائي في السحب اليومي لمسابقة الحلم، أرسل رسالة نصية علي الأرقام المخصصة تحتوي على كلمة “انضم” أو “Join” إلى الرقم المختصر لشركة الاتصالات الخاصة بك، بعد إرسال الرسالة والإجابة على السؤال بشكل صحيح، ستكون مؤهلاً للدخول في السحب القادم.

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم بسهولة وسرعة عبر التطبيق الخاص بالمسابقة، من أي دولة وفي أي وقت.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أهم المسابقات في الوطن العربي، حيث تقدم جوائز مالية كبيرة لتحقيق أحلام المشاركين، يقدم الإعلامي مصطفى الأغا هذه المسابقة على قناة MBC السعودية، تشمل شروط المشاركة في مسابقة الحلم 2024 مجموعة من المتطلبات التي يجب توافرها، وهي:

أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 سنة.

يجب أن يكون المتقدم عربي الجنسية.

أن يكون لدى المتقدم أي صلة بالعاملين في برنامج مسابقة الحلم.

يجب على المتقدم أن يمتلك حسابًا بنكيًا شخصيًا.

سحب مسابقة الحلم لشهر أغسطس 2024

يتبقى 5 أيام على السحب، والذي سيبث مباشرة يوم الخميس 29 أغسطس، آخر خميس من هذا الشهر، سيكون السحب الرسمي الشهري، حيث يعلن عن الفائز بجائزة قدرها 100,000 دولار، في تمام الساعة 00:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناتي MBC1 وMBC مصر، يعرف أن هذا البرنامج يحظى بإقبال كبير، خصوصا في الدول العربية، ويعتبر من أشهر البرامج في المنطقة.