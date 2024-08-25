موعد بداية العام الدراسى 2024 / 2025 فى سلطنة عمان وجدول العطل الرسمية

في الأيام الأخيرة، زادت الاستفسارات حول تاريخ بدء العام الدراسي في سلطنة عُمان لعام 2025 وقد تم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم في السلطنة، حيث كشفت الوزارة في بيانها الرسمي عن تفاصيل دقيقة حول عودة المعلمين والإداريين والطلاب إلى المدارس كما حددت الوزارة بداية العام الدراسي الجديد وعرضت التواريخ المحددة لاستئناف الدراسة لكافة الفئات التعليمية بالإضافة إلى ذلك، قدمت تفاصيل حول مواعيد انتهاء العام الدراسي والعطل الرسمية التي سيتمتع بها الطلاب خلال السنة الدراسية، لتسهيل التخطيط للعام القادم من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

موعد الدخول المدرسي سلطنة عمان 2025

عملت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان على تأمين المقاعد اللازمة للطلاب بتجهيز المدارس وإنجاز كافة الاستعدادات، وأعلنت عن بدء العام الدراسي في 26 أغسطس 2025، مشددة على ضرورة حضور الطلاب بانتظام للاستفادة من الدروس خلال السنة الدراسية، ومن المقرر أن تنطلق الدروس في جميع المؤسسات التعليمية في 26 سبتمبر 2024.

موعد العطلات الرسمية في عمان

أوضحت وزارة التعليم العمانية أنها حددت مواعيد الإجازات الرسمية التي ستُمنح لجميع الطلاب خلال العام الدراسي، وأفادت بأنها ستوف كون كما يلي: