معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025 علمي وادبي وزارة التعليم العالي

تتصاعد مؤشرات البحث حول معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2024-2025، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية عن الحدود الدنيا لقبول الطلاب في مختلف التخصصات وقد جاء هذا الإعلان بعد ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي، حيث شهدت نسب النجاح ارتفاع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025

تشكل معدلات القبول في الجامعات العراقية مصدر قلق كبير لآلاف الطلاب المتخرجين من الصف السادس الإعدادي، خاصة مع ارتفاع نسب النجاح لهذا العام. أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية عن الحدود الدنيا للقبول في مختلف التخصصات، حيث جاءت معدلات القبول على النحو التالي:

كلية الطب بجامعة الموصل: 100.33%

كلية طب الأسنان: 99.13%

كلية الصيدلة: 98.83%

كلية هندسة الحاسوب: 95%

كلية العلوم: 88%

كلية الحقوق: 78.83%

حد أدنى لقبول الطلاب في الجامعات العراقية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية، مشيرة إلى أن هذه المعدلات قد تم تحديدها بناءً على نسب نجاح الطلاب في الامتحانات النهائية. حيث تم تخصيص معدلات مختلفة لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، مما يتيح للطلاب فرصة الالتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع معدلاتهم. تتضمن الكليات التي حددت معدلات القبول:

كلية التمريض: 97.67% للذكور و95.33% للبنات

كلية الطب البيطري: 70.17%

كلية الزراعة والغابات: 60%

كيفية الاستعلام عن معدلات القبول

يمكن للطلاب الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، أو عبر دليل القبول المركزي. يتم توفير كافة التفاصيل المتعلقة بمعدلات القبول في التخصصات المختلفة عبر هذه المنصات، مما يتيح للطلاب التحقق من التخصصات المتاحة لهم بناءً على معدلاتهم.