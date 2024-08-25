الإعلان الأول تابع الحلقة 165 مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس Kuruluş Osman عبر ترددات قناة الفجر وATV التركية

تم عرض العديد من المسلسلات التاريخية الشهيرة مؤخرا وحازت إعجاب الجمهور، ومن ثم يتساءل الجميع عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس، الذي حقق شعبية كبيرة في الوطن العربي وتركيا، ينتظر الجميع بفارغ الصبر هذا الموسم الجديد الذي يحمل مزيد من الأحداث التاريخية الشيقة، للمشاهدة، يجب أن تتأكد من موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له.

مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

سيتم عرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان، في الوقت المعلن رسميا في هذا المقال، وستنطلق الحلقة الأولى في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

موعد مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

أعلنت الشركة المنتجة عن موعد عرض الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان ، الذي بدأ تصويره مؤخرا، سيتم عرض المسلسل بمجرد انتهاء التصوير، ومن المتوقع أن يكون ذلك في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر، سيتم عرض المسلسل على العديد من القنوات الفضائية، بما في ذلك قناة الفجر الجزائرية، التي ستبث حلقة واحدة في كل أسبوع بأعلى جودة.

قنوات البث للمسلسل التركي “المؤسس عثمان” في الموسم السادس

تتابع معظم القنوات بانتظام عرض مسلسل “قيامة عثمان” بجودة عالية، ومن بين هذه القنوات قناة الفجر الجزائرية التي ستعرض المسلسل إلى جانب قناة atv التركية التي تبثه على الهواء مباشرة.

يمكن مشاهدة قناة الفجر الجزائرية على تردد النايل سات:

التردد: 12034.

معامل تصويب الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة العرض: HD.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة على عرب سات:

التردد: 11034.

معدل تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة العرض: HD.

تردد قناة atv التركية: