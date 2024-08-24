رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج بالمغرب عبر habous.gov.ma إلكترونيًا وشروط الحج موسم 2025/1446

هناك مبادرة مهمة أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب تتعلق بعملية الحج لعام 2025، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتنظيم وتنظيم عملية الحج وضمان تكافؤ الفرص للراغبين في أداء هذه الفريضة المهمة في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذه المبادرة بشكل مفصل، بما في ذلك رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج لعام 2025، والشروط التي وضعتها الوزارة للقبول في هذه القرعة وسنستعرض كيف تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها والحرص على تحقيق العدالة في توزيع فرص الحج.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 1446 بالمغرب

إجراءات الاستعلام عن نتائج قرعة الحج في المغرب لعام 1446 هجري (2024-2025 ميلادي):

توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب.

انتقل إلى قسم “قرعة الحج” من القائمة الرئيسية للموقع.

اضغط على الخيار “الاستعلام عن نتائج القرعة”.

أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة، مثل رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية.

تحقق من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

اضغط على زر “استعلام” للحصول على نتائج قرعة الحج.

إذا كنت من بين الفائزين في القرعة، ستتلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية تحتوي على التعليمات اللازمة لإكمال إجراءات الحج. في هذه الحالة، يجب عليك اتباع هذه التعليمات بعناية لإتمام عملية التسجيل والحصول على تأشيرة الحج.

شروط وضوابط القبول في قرعة حج المغرب لعام 2025

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب قد حددت مجموعة من الشروط والضوابط للتقديم في قرعة الحج لعام 2024-2025، وذلك بهدف ضمان سلامة وراحة الحجاج خلال رحلة الحج وفيما يلي أهم هذه الشروط: