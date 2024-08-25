 اسمك فيهم!.. رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، التي تشمل العديد من المحافظات العراقية، في إطار توفير الدعم المادي للأشخاص المتقدمين، وتحسين حياتهم المعيشية، بالإضافة إلى سد احتياجاتهم في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وعليه سنتعرف معًا على أبرز الإجراءات التي من خلالها يمكنك استخراج أسماء المشمولين في الرعاية.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق

جاءت أبرز الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كذلك يتم إدخال رمز التحقق المرئي.

النقر على زر “تسجيل الدخول”.

بحيث تتمكن من تحديد الوجبة التي عليها الدور.

مع اختيار المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

عندها يتم استخراج كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية؟

وتتمثل أبرز شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة داخل محافظات العراق، وفقًا للأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ومقيم دائم في دولة العراق.

كذلك يجب أن تكون الأسرة من 4 أشخاص.

ألا يكون موظف في القطاعين سواء الحكومي أو الخاص.

أن يصل عمر الشخص المتقدم لـ 18 عامًا، بأن لا يتجاوز عمره عن 60 عامًا.

الموافقة على كافة الضوابط والمعايير المفروضة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

هل تم صدور كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية؟

لم يتم صدور كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية حتى الأن، إلا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في إطار أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت، بحيث يتمكن جميع المستفيدين من الحصول على الدعم المادي المقدم لهم في مختلف محافظات العراق.