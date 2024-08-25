“قدم حالا عبر absher.sa” رابط التقديم في وظائف الدفاع المدني 1446 وأهم شروط القبول المطلوبة

تحتل الدفاع المدني مكانة بارزة كإحدى الركائز الأساسية لحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وشهدت الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في أعداد الشباب المهتمين بالانضمام إلى صفوف الدفاع المدني للمساهمة في أداء هذا الواجب الوطني الحيوي، ولقد أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية فرصة التقدم لوظائف الدفاع المدني 1446 من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية التابعة للحكومة السعودية، وهذه الخطوة تعكس الحرص على تمكين الشباب من المساهمة في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم

شروط وظائف الدفاع المدني 1446

تتيح وزارة الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية فرصًا وظيفية للراغبين في العمل في هذا المجال ومع أصدرت الوزارة مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب أن يستوفيها المتقدمون على هذه الوظائف.

أولاً، يجب على الشخص المتقدم أن يكون من حملة الجنسية السعودية ومقيمًا بصفة دائمة على أراضي المملكة كما يجب ألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن قبول طلبات الأشخاص الموظفين حاليًا في كل من القطاعين الحكومي والخاص ويتعين على المتقدمين اجتياز المقابلة الشخصية التي ستجريها الجهات المختصة.

في حالة حصول المتقدم على شهادة من خارج المملكة، فيجب أن تكون هذه الشهادة مصدقة من قبل السلطات السعودية المختصة كما يجب على جميع المتقدمين الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

خطوات التقديم على وظائف الدفاع المدني

تتيح وزارة الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية فرصًا وظيفية متنوعة لأبناء الوطن وللتقدم على هذه الوظائف، هناك خطوات محددة يجب اتباعها بدقة من قبل الراغبين في الالتحاق بهذا المجال