استعلم الآن عن أسماء المقبولين في نتائج قرعة الحج 2025 في العراق والمسندات المطلوبة

نتائج قرعة الحج في العراق لعام 2025 هي اكثر ما يشغل بال الكثيرين في الوقت الحالي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للحج والعمرة عن إغلاق باب التسجيل إن زيارة بيت الله الحرام تعتبر من الأمور الهامة بالنسبة للمسلمين، ويزداد الإقبال على التسجيل في قرعة الحج في العراق كل عام يسعى المتقدمون إلى معرفة نتائج القرعة العراقية، حيث يتطلعون لأداء هذه الفريضة العظيمة والركن الخامس من أركان الإسلام قام الملايين من العراقيين بالتسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية لقرعة الحج، على أمل الفوز والحصول على فرصة لزيارة بيت الله الحرام. قائمة الأشخاص المقبولين في السحب قرعة الحج.
أسماء المقبولين في قرعة الحج في العراق 2025
يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية لعام 2025 في العراق من خلال زيارة موقع بعد إعلان النتائج من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق يمكن لجميع المواطنين الذين سجلوا أنفسهم اتباع الخطوات المحددة للتحقق من حالة تسجيلهم
- زيارة موقع الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عبر الانترنت عن طريق الرابط
- ثم يتم النقر على زر الخدمات الإلكترونية
- تتم تحديد الرمز الخاص بنتائج قرعة الحج في هذا السياق يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من قبل الموقع.
- انتظر لحظة حتى تظهر أمامك كل المعلومات حول نتائج قرعة الحج وما إذا تم قبولك أم لا.
المستندات المطلوب تقديمها للمقبولين
لضمان قبولك بعد ظهور اسمك في نتائج قرعة الحج، يجب عليك تجهيز الوثائق المطلوبة التي حددتها الهيئة العليا للحج والعمرة وهي
- 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء:يجب أن تكون الصور حديثة وواضحة.
- الصورة المعروضة هي لجواز سفر ساري: يجب أن يكون جواز السفر صالحاً لفترة طويلة تغطي فترة الحج والمدة بعدها.
- صورة من بعض الوثائق الرسمية:للتأكد من هويتك الحقيقية.
- شهادة طبية تثبت عدم إصابتك بالأمراض المزمنة: لضمان قدرتك على أداء مناسك الحج بدون أي مشاكل صحية.
- من خلال اتباع هذه الإرشادات وتقديم الوثائق المطلوبة، ستكون مستعدًا لإتمام جميع الخطوات الضرورية لضمان مشاركتك في أداء فريضة الحج لعام 2025.