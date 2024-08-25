استعلم الآن عن أسماء المقبولين في نتائج قرعة الحج 2025 في العراق والمسندات المطلوبة

نتائج قرعة الحج في العراق لعام 2025 هي اكثر ما يشغل بال الكثيرين في الوقت الحالي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للحج والعمرة عن إغلاق باب التسجيل إن زيارة بيت الله الحرام تعتبر من الأمور الهامة بالنسبة للمسلمين، ويزداد الإقبال على التسجيل في قرعة الحج في العراق كل عام يسعى المتقدمون إلى معرفة نتائج القرعة العراقية، حيث يتطلعون لأداء هذه الفريضة العظيمة والركن الخامس من أركان الإسلام قام الملايين من العراقيين بالتسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية لقرعة الحج، على أمل الفوز والحصول على فرصة لزيارة بيت الله الحرام. قائمة الأشخاص المقبولين في السحب قرعة الحج.

أسماء المقبولين في قرعة الحج في العراق 2025

يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج المجانية لعام 2025 في العراق من خلال زيارة موقع بعد إعلان النتائج من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق يمكن لجميع المواطنين الذين سجلوا أنفسهم اتباع الخطوات المحددة للتحقق من حالة تسجيلهم

زيارة موقع الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عبر الانترنت عن طريق الرابط

ثم يتم النقر على زر الخدمات الإلكترونية

تتم تحديد الرمز الخاص بنتائج قرعة الحج في هذا السياق يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من قبل الموقع.

انتظر لحظة حتى تظهر أمامك كل المعلومات حول نتائج قرعة الحج وما إذا تم قبولك أم لا.

المستندات المطلوب تقديمها للمقبولين

لضمان قبولك بعد ظهور اسمك في نتائج قرعة الحج، يجب عليك تجهيز الوثائق المطلوبة التي حددتها الهيئة العليا للحج والعمرة وهي