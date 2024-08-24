“كـافـة المـدارس والمحافظات“ معدلات القبول في الصف العاشر 2024 في سوريا لتخصصات المهني والخاص

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بسوريا عن معدلات القبول في الصف العاشر 2024 حيث انها واحد من المراحل التعليمية الهامة وذلك لأنها تنقل الطالب إلى مرحلة جديدة كما أنها تؤهله إلى الاستعداد إلى الانتقال إلى مرحلة الجامعة والجدير بالذكر أن معدلات القبول مرتفعة في عدد من المحافظات وهذا نظرا لعدد الطلاب للمتقدمين، ويجب العلم أنه يتم تحديد المدرسة وفقا للمجموع الذي حصل عليه الطالب في مرحلة الشهادة الإعدادية وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

معدلات القبول في الصف العاشر 2024

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السورية أنه لم يتم الإعلان عن معدلات القبول في الصف العاشر حتى الوقت الحالي وذلك يسبب قلق وتوتر كل من الطلاب وأولياء الأمور لكنها أوضحت أنه لا داعي للقلق وذكرت أنه من المقرر إعلان نتائج المدارس المهنية في اليوم العشرين من شهر أغسطس، ومن المقرر فتح باب التقديم للفترة الثانية بعد الإعلان عن النتائج وسوف يستمروا في قبول الطلبات حتى اليوم الخامس من شهر سبتمبر.

وزارة التربية والتعليم بسوريا

صرحت الجهات التعليمية المسؤولة داخل سوريا عن مجموعة من التصريحات والتي نصت على أنه من المقرر وجود مرحلة ثانية للتقديم على الصف العاشر والتي سوف تهتم بالمدارس المهنية والخاص وتم إجراء من أجل توفير فرص تعليم تناسب قدرات الطالب، كما أكدت على جميع الطلاب بسوريا ضرورة الالتزام بالمواعيد التي تم الإعلان عنها وذلك حتى يضمن الطالب مقعد له في إحدى المدارس، ويجب العلم أن معدلات القبول سوف تنتهي من محافظة لأخرى وذلك سوف يتوقف على عدد الطلاب الناجحين المتقدمين على هذه المرحلة وأكدت أيضا الوزارة على ضرورة الاستعلام عن معدلات القبول من خلال الصفحة الرسمية لدى الوزارة وعدم تصديق أي أخبار يتم إصدارها من قبل الصفحات الغير رسمية.