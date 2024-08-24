“فرحي أولادك بيها ونزليها دلوقتي” تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 بأعلى جودة

تمتاز قناة تنه ورنه بتقديم محتوى خاص بالأطفال والذي يلقى استحسانًا واسعًا من قبلهم وتسعى إدارة القناة باستمرار إلى تطوير مستوى الجودة الصوتية والبصرية للمحتوى المُعرض، من خلال تغيير التردد على القمر الصناعي النايل سات بشكل دوري في هذا المقال، سنتطرق إلى تردد قناة تنه ورنه الحالي على القمر الصناعي النايل سات، وكيفية تثبيت هذا التردد على جهاز الاستقبال (الريسيفر) الخاص بك بشكل تفصيلي وذلك لتمكين المشاهدين الصغار من الاستمتاع بالمحتوى المُقدم على هذه القناة المفضلة لديهم.

تردد قناة تنه ورنة على القمر الصناعي النايل سات

قناة تنه ورنة المفضلة لدى الأطفال متاحة على القمر الصناعي النايل سات، ويمكن ضبطها على جهاز الاستقبال (الريسيفر) الخاص بك من خلال التردد التالي:

اسم القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 11853 ميجا هرتز

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

جودة القناة: HD

تردد قناة تنه ورنة على قمر العرب سات

للحصول على قناة تنه ورنة على القمر الصناعي العرب سات، استخدم التفاصيل التالية:

اسم القمر الصناعي: العرب سات

تردد القناة: 11595 ميجا هرتز

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة القناة: HD

كيفية تثبيت قناة تنه ورنة على جهاز الريسيفر

إذا كنت ترغب في مشاهدة قناة تنه ورنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، فإليك الخطوات البسيطة لتثبيت القناة: