هل يمكن تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية 1446هـ.. المديرية العامة للجوازات تجيب

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والإقامة الدائمة للزوار الذين يعتزمون الإقامة في المملكة بشكل دائم، وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تطوير بيئة تشريعية متكاملة تدعم الأفراد والمقيمين، وتقدم لهم المزيد من الفرص لتعزيز ارتباطهم بالمملكة، وتسعى المملكة من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمة بشكل قانوني ومنظم، مما يتيح للزوار الاستفادة من مزايا الإقامة الدائمة في السعودية.

خطوات تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية

لتحويل تأشيرة الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة عبر موقع وزارة الخارجية السعودية، اتبع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.

أدخل بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك للوصول إلى حسابك.

من قائمة الخدمات المتاحة، اختر خدمة “التأشيرات”.

أدخل المعلومات المتعلقة بالمقيم الذي ترغب في تحويل تأشيرته.

اضغط على خيار “تعديل الطلب” لتحديث المعلومات المتعلقة بالتأشيرة.

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة وأرفق صورة شخصية للمقيم.

اضغط على “تحديث البيانات” لإتمام عملية التحويل بنجاح.

شروط تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة

لتحويل تأشيرة الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة، يجب توافر الشروط التالية: