“هالصيصان شو حلوين”.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات بجودة عالية

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي، تأسست في عام 2008 بهدف تقديم محتوى تعليمي وترفيهي يلائم الفئات العمرية الصغيرة، كما تميزت القناة منذ انطلاقها ببرامجها الغنائية الموجهة للأطفال، والتي تعتمد على الأناشيد الهادفة والممتعة التي تعلم الأطفال القيم الأخلاقية والدينية، وتساعدهم على تنمية مهاراتهم الفكرية والاجتماعية، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تتناول مواضيع تعليمية وتربوية بأسلوب بسيط وجذاب، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال والأهالي على حد سواء.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

تعمل قناة طيور الجنة على تقديم محتوى خالٍ من العنف والمشاهد غير المناسبة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأسر التي تسعى إلى توفير محتوى آمن ومفيد لأطفالها.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

اسم القناة: طيور الجنة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي (H)

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

اسم القناة: طيور الجنة

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

كيفية استقبال القناة على شاشة التلفزيون

لضبط قناة طيور الجنة على شاشة التلفزيون عبر جهاز الاستقبال الفضائي (الرسيفر)، يمكنك اتباع الخطوات التالية: