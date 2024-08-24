لينك نتائج الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني جميع المحافظات الموقع الرسمي للوزارة fans.emis.gov

يتطلع آلاف الطلاب في مصر إلى إعلان نتائج الدبلومات الفنية دور ثاني 2024 وذلك عبر بوابة التعليم الفني حيث تأتي هذه النتائج بعد ان تم الانتهاء من اختبارات الدور الثاني، والتي تمثل الفرصة الأخيرة للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز جميع مواد الدور الأول بنجاح حيث تعتبر هذه المرحلة حاسمة بالنسبة لهم وتحدد مستقبلهم الأكاديمي وتفتح أمامهم باب الانتقال إلى المراحل التعليمية التالية.
متى تُعلن نتائج الدبلومات الفنية دور ثاني 2024
من المتوقع أن يتم اعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج الدبلومات الفنية دور ثاني 2024 في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس حيث تستمر لجان التصحيح في عملها لضمان إعلان النتائج في الموعد المحدد بعد انتهاء التصحيح واعتماد النتائج من قبل الوزارة، سوف تكون متاحة للطلاب عبر بوابة التعليم الفني الإلكترونية.
كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية دور ثاني 2024 عبر الإنترنت
لاستعلام عن نتيجة اختبارات الدور الثاني للدبلومات الفنية، يتوجب على الطلاب اتباع عدة خطوات بسيطة عبر الإنترنت للحصول على نتائجهم بسهولة.
- أولاً، يجب عليهم زيارة الموقع الإلكتروني بوابة التعليم الفني.
- عند دخولهم إلى الموقع، سيجدون العديد من الخيارات المتعلقة بالامتحانات والنتائج.
- يجب على الطالب أن يختار خيار “نتائج الامتحانات” من القائمة المتاحة،
- ثم بعد ذلك يحدد خيار “نتائج الدور الثاني 2024″، الذي يخص الاختبارات التي أجروها هذا العام.
- بعد تحديد الخيار المناسب، سيكون مطلوب من الطالب إدخال بعض المعلومات الشخصية الأساسية لضمان عرض النتيجة الصحيحة.
- هذه المعلومات تشمل اسم الطالب الكامل ورقم الجلوس الذي استخدمه أثناء أداء الامتحانات.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب على الطالب تحديد المحافظة التي ينتمي إليها، حيث يتم تنظيم النتائج وفقًا لكل محافظة على حدة.
- بعد إدخال جميع المعلومات بشكل صحيح، يقوم الطالب بالنقر على زر “عرض النتيجة”
- . بمجرد الضغط على هذا الزر، سوف تظهر النتيجة مباشرة على الشاشة إذا كانت الوزارة قد اعتمدتها بالفعل أم لا.