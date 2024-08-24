بأسهل الطرق اعملي الفطير المشلتت الفلاحي في البيت بمقادير بسيطة وسهلة

يعد الفطير المشلتت واحدًا من أشهر أنواع الفطائر المصرية التقليدية، والذي يتميز بطبقاته الرقيقة والمقرمشة ومع أنه قد يبدو معقدًا في إعداده إلا أنه ليس مستحيلًا على طهي المنزل بالمرة، فمع اتباع الخطوات الصحيحة والحرص على كل تفاصيل العملية، يمكن لأي سيدة في المنزل إتقان فن صناعة هذا الفطير الشهي ويكمن التحدي الحقيقي في إعداد الفطير المشلتت في الحساسية تجاه نوع الدقيق المستخدم والتخمير المناسب وضبط درجة حرارة الفرن فأي خطأ في هذه التفاصيل الدقيقة قد يؤدي إلى فشل الوصفة بالكامل لذا من الضروري اتباع تعليمات الإعداد بدقة للحصول على نتيجة مثالية في هذا المقال، سنستعرض الخطوات المنظمة والواضحة لإعداد الفطير المشلتت في المنزل، مع تقديم النصائح اللازمة للتغلب على أي صعوبات قد تواجه المعد فاتبع هذه الإرشادات بعناية واستمتع بفطير منزلي لذيذ وطازج.

مقادير الفطير المشلتت الفلاحي

المكونات:

1 كيلو دقيق أبيض خاص بالمعجنات (يكفي لعمل فطيرتين)

كمية من الماء

كمية قليلة من الملح

كمية من الزيت والسمن البلدي

خطوات التحضير: