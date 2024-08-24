طالع اسمك الآن.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي وشروط الاستحقاق

يتزايد البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وتحديدا محدودي ومتوسطي الدخل حيث تسعى الحكومة العراقية لدعم تلك الفئات وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك وفقا لشروط معينة يتم الاعلان عنها، وقد وفرت وزارة العمل العراقية رابط يتيح الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال موقع مظلتي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

واليكم أسهل طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونية من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، حيث يستفيد من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الالاف من الاسر الفقيرة والاكثر احتياجا، ويتم صرف دعم شهري لهم يختلف من أسرة لأخرى وفقا لعددها وغيرها من العوامل، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2024:

قم بزيارة منصة مظلتي الالكترونية.

قم بالضغط على كلمة “الخدمات الالكترونية”.

اختر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

حدد الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة.

اختر اسم المحافظة القاطن بها المتقدم.

قم بادخال رقم الهوية الوطنية وكافة البيانات المطلوبة.

اضغط على كلمة “استعلام”.

سيظهر لك كشوف اسماء المشمولين فورا.

اضغط على كلمة “تحميل” ليتم تنزيل الكشوف على جهازك فورا.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل العراقية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للاستفادة من دعم برنامج الرعاية الاجتماعية، ومن أبرز هذه الشروط: