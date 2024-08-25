وزارة التعليم تعلن .. موعد بدء الدراسة الجزائر 2024 والعطل المدرسية

يعد البحث عن تاريخ بداية العام الدراسي في الجزائر عام 2025 من الموضوعات التي تثير اهتماماً كبيراً لدى المواطنين في البلاد حيث تسعى العديد من الأسر للاستعداد بشكل جيد بعد العطلة الصيفية الطويلة للعودة إلى المرحلة التعليمية والدراسية المرتقبة وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تفاصيل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، مما سيساعد الآباء والطلاب على تنظيم جداولهم الدراسية والاستعداد للعودة إلى المدرسة.

موعد بدء الدراسة في الجزائر 2025

الكثير من الطلاب في الجزائر يبحثون حالياً على مختلف المنصات البحثية عن تاريخ بدء الدراسة في عام 2025، خاصة أن أولياء الأمور والطلاب يرغبون في معرفة الموعد الرسمي المعلن عنه. وفقاً للإعلان الرسمي من الوزارة، من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في 2 سبتمبر 2024، وسيقوم المراقبون والإداريون بالاستعداد لاستقبال العام الدراسي قبل انضمام الطلاب إلى صفوفهم.

جدول العطلات الرسمية في الجزائر للمدارس لعام 2024-2025

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في الجزائر، ينبغي على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور التحضير بشكل جيد، سواء من خلال وضع خطط سابقة لشراء المستلزمات المدرسية أو تجهيز الطلاب نفسيًا، فضلاً عن تخصيص الوقت بين الأنشطة الدراسية والمذاكرة والاستعداد للامتحانات، خاصة مع تقديم جدول العطلات الرسمية الذي جاء كالتالي:

1/ 1 / 2025 إجازة رأس السنة الميلادية.

بينما 12 / 1 / 2025 عطلة رأس السنة الأمازيغية.

30 / 3 / 2025 إجازة عيد الفطر المبارك.

كذلك 1 / 5 / 2025 إجازة عيد العمال.

ايضا 1 / 6 / 2025 عطلة عيد الأضحى المبارك.

5 / 7 / 2025 عطلة عيد الاستقلال.

6 / 7 / 2025 عطلة رأس السنة الهجرية.

الاعياد الوطنية في الجزائر

تحتفل الجزائر سنويًا بمجموعة من الأعياد الوطنية والدينية، وأهمها ما يلي:

عيد الثورة الجزائرية 1954.

العيد الوطني عيد الاستقلال.

عيد العمال.

رأس السنة الميلادية ورأس السنة الأمازيغية.

الأعياد الدينية في الجزائر