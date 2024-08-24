أحلى المقبلات الشهية.. الخيار المخلل المقرمش بطريقة سهلة والطعم ألذ من بتاع برة

المخلل هو أحد الأطباق المميزة التي تضفي طعمًا خاصًا على الأطباق الرئيسية، ويعتبر مخلل الخيار من أشهر أنواع المخلل، حيث يضيف طعمًا مميزًا وملفتًا إلى الأطباق بالإضافة إلى ذلك، فإن مخلل الخيار يُعد خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية بهدف إنقاص الوزن أو التخلص من الوزن الزائد في الآونة الأخيرة، أصبحت ربات البيوت تفضلن إعداد الأطباق في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج ويرجع ذلك إلى أن إعداد الأطباق في المنزل يضمن لهم تحقيق معايير النظافة والجودة في المكونات والطريقة المتبعة علاوة على ذلك، فإن إعداد مخلل الخيار في المنزل أوفر من الناحية المادية مقارنة بشرائه من الخارج، كما أن طريقة إعداده سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقتًا طويلاً.

طريقة عمل الخيار المخلل

الخيار المخلل هو أحد أنواع الخضروات المعالجة والتي تتمتع بطعم فريد ونكهة لا تنسى للحصول على خيار مخلل بمذاق مميز وقوام متماسك، هناك مجموعة من المكونات الأساسية والخطوات البسيطة التي يجب اتباعها.

المكونات:

كيلو خيار طازج، حبات صغيرة أو متوسطة الحجم

4 ملاعق كبيرة ملح بحر خشن لكل كوب ماء

نصف كوب خل أبيض

6 حبات فلفل أسود

ملعقة صغيرة سكر

4 أكواب ماء أو حسب سعة الوعاء المستخدم

طريقة التحضير: