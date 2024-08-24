“جامعة اليرموك“ معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024/2025 جميع التخصصات

يرغب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024 وهذا ما يتم البحث عنه بشكل متكرر وبالتحديد بعد الإعلان عن نتائج التوجيهي ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم البدء في عملية قبول الطلبات في خلال الفترة القادمة وهذا سوف يتم من خلال الصفحة الرسمية لوحدة التنسيق، ويجب العلم أن مرحلة التوجيهي واحدة من المراحل التي حازت على اهتمام كبير من قبل الكوادر التعليمية وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024

قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالإعلان عن أنه من المقرر قبول الطلبات بداية من يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من أغسطس وحتى يوم الأربعاء الذي يوافق الحادي والعشرين من أغسطس، ومعدلات القبول كالتالي:

معدل القبول في كلية الهندسة هو 92٪.

معدل القبول في كلية الطب العام هو 97٪.

معدل القبول في كلية العلاج الطبيعي هو 92.10٪.

معدل القبول في كلية العلوم الحياتية التطبيقية هو 84.60٪.

معدل القبول في كلية الذكاء الاصطناعي هو 95.20٪.

معدل القبول في كلية الهندسة الكهربائية هو 88.40٪.

معدل القبول في كلية طب الأسنان هو 97.50٪.

معدلات القبول الموحد في جامعة اليرموك

جاءت معدلات القبول في جامعة اليرموك كالتالي:

معدل القبول في كلية اللغات والترجمة هو 90٪.

معدل القبول في كلية العلوم الصيدلانية هو 94.60٪.

معدل القبول في كلية الطب العام هو 97٪.

معدل القبول في كلية التمريض هو 90.20٪

معدل القبول في كلية الأمن السيبراني هو 90.10٪.

معدل القبول في كلية إدارة الأعمال 89.60٪.

معدل القبول في كلية الفيزياء الحيوية هو 85.50٪.

معدلات القبول الموحد في جامعة العلوم والتكنولوجيا

معدل القبول في كلية تكنولوجيا صناعة الأسنان هو 97.10٪.

معدل القبول في كلية اللغات والترجمة هو 95.30٪.

معدل القبول في كلية الطب البيطري 96.30٪.

معدل القبول في كلية الأمن السيبراني 93.50٪.

معدل القبول في كلية الهندسة 89.90٪.

معدل القبول في كلية الطب العام 89.10٪.

معدل القبول في كلية علوم الحاسب 95٪.

رابط التقديم في تنسيق القبول الموحد

عند التقديم في تنسيق القبول الموحد يجب اتباع الخطوات التالية: