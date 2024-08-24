“الهاتف الذكي المتطور مع شاشة منحنية وأداء قوي” Realme GT 6T بمواصفات متميزة الرائد والأقوي في فئته بكاميرا عالية وبطارية هتقعد كتير

شركة Realme تواصل جهودها في تقديم هواتف ذكية مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات المستخدمين مؤخرًا، أطلقت الشركة هاتفها الجديد Realme GT 6T، والذي يتميز بتصميم أنيق وأداء قوي ويأتي الهاتف بشاشة منحنية مذهلة بدقة 1.5K وتردد تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة بصرية استثنائية بالإضافة إلى ذلك، يتميز Realme GT 6T ببطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير تدوم طوال اليوم، وكاميرا عالية الجودة لالتقاط صور رائعة وفي هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل المواصفات الفنية والمميزات الرئيسية لهاتف Realme GT 6T الجديد.

مواصفات هاتف Realme GT 6T والمزايا والعيوب

المعالج والتخزين:

Realme GT 6T يأتي بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3 من كوالكوم بتقنية 4 نانومتر، مع معالج رسومي Adreno 732.

متوفر بخيارات تخزين من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايت بتقنية UFS 3.1 و UFS 4.0، والذاكرة العشوائية من 8 جيجابايت إلى 12 جيجابايت.

لا يدعم إضافة بطاقات ذاكرة microSD خارجية.

الشاشة:

يأتي الهاتف بشاشة LTPO AMOLED منحنية بحجم 6.78 إنش، بدقة 1264×2780 بكسل وسطوع يصل إلى 6000 شمعة.

تدعم تردد تحديث 120 هرتز لتجربة مشاهدة استثنائية.

ومع ذلك، لا تدعم تقنية Dolby Vision.

الكاميرا:

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

الكاميرا الخلفية مزدوجة، كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا ثانوية 8 ميجابكسل للتصوير الواسع.

لا يوجد كاميرا تليفوتوغرافية للتقريب البصري.

البطارية والميزات الأخرى:

بطارية بسعة 5500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 120 وات.

نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة المستخدم Realme UI 5.0.

لا يوجد منفذ 3.5 ملم للسماعات، ولا مقاومة للماء.

يوفر صوت ستريو مميز.

أسعار هاتف Realme GT 6T في مصر والأسواق العالمية

Realme GT 6T هو أحد الهواتف الذكية المتميزة من شركة Realme في عام 2024، وسنستعرض أسعار هذا الهاتف في مصر والأسواق العالمية.

السعر الدولي:

على المستوى الدولي، يبدأ سعر Realme GT 6T من 400 دولار أمريكي للنسخة بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت ويعتبر هذا السعر تنافسياً مقارنة بالمواصفات القوية التي يقدمها الهاتف.

السعر في مصر:

في السوق المصري، يتوفر Realme GT 6T بسعر يصل إلى حوالي 21,500 جنيه مصري للنسخة ذات الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت والتخزين 256 جيجابايت ويأتي هذا الطراز مع ضمان دولي.