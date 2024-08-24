خطوة بخطوة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الموفرة والاقتصادية احلي من الحلواني

يعتبر كيك الشوكولاتة من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين حيث انه يجمع بين النكهة الغنية وكذلك القوام الطري، ويمكن لاى ست بيت ان تقوم بتحضير هذا الكيك في المنزل وهو ليس بالأمر الصعب، حيث يتطلب مكونات بسيطة وخطوات سهلة ويمكن لأي شخص ان يقوم باتباعها في هذا المقال.

تحضير مكونات كيك الشوكولاتة

للبدء في تحضير كيك الشوكولاتة، سوف تحتاج إلى مجموعة من المكونات التي قد تكون متوفرة لديك في المطبخ وتشمل هذه المكونات

3 ونصف كوب من الدقيق

كوب من الحليب

كوب من الزبدة

أربع بيضات

كوب من السكر

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة من الملح

وملعقة ونصف من البيكنج بودر.

خطوات تحضير كيك الشوكولاتة

تبدأ عملية التحضير بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، ما يعادل درجة حرارة متوسطة في الخلاط الكهربائي، يتم خلط الحليب، الزيت، السكر، البيض، الفانيليا، والكاكاو، لمدة ثلاث دقائق في الخلاط بعد ان يتم الانتهاء من خلط المكونات السائلة، يتم سكب الخليط في وعاء عميق. يتم نخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح فوق الخليط السائل، ثم يتم الخليط باستخدام مضرب يدوي وذلك حتى يتجانس تمامًا. يجب أن يكون الخليط ناعمًا وخاليًا من أي تكتلات. لتحضير الصينية، يجب دهنها بالزيت ورشها بالكاكاو لضمان عدم التصاق الكيك. نقوم بسكب خليط الكيك في الصينية التي يتم تجهيزها في الفرن المُسخن مسبقً نقوم بخبز الكيك لمدة 40 إلى 45 دقيقة، ويمكن اختبار نضجه باستخدام عود خشبي أو سكين وإذا خرج نظيف، يكون الكيك قد نضج تماما.

تحضير صوص الشوكولاتة وتزيين الكيك

حتي يتم إعداد صوص الشوكولاتة، نقوم بخلط نصف كوب من الزبدة مع نصف كوب من الحليب، ربع كوب من السكر البودرة، ربع كوب من الكاكاو، ورشة من الفانيليا على نار هادئة ويتم التحريك باستمرار وذلك حتى تمتزج المكونات وتتحول إلى صوص ناعم وغني. بعد إخراج الكيك من الفرن، ويتم ترك ليبرد تمامًا قبل إضافة صوص الشوكولاتة وبعد ذلك يتم سكب الصوص بالتساوي فوق الكيك، ويمكن تزيينه بمكعبات الشوكولاتة أو الشوكولاتة المبشورة لمزيد من الغنى.