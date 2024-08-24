بيب بيب🚗🚗.. تردد قناة كراميش الجديد للأطفال عبر الأقمار الصناعية.. استقبلها الآن ودلع أولادك

تزايد البحث في الآونة الأخيرة عن معرفة تردد قناة كراميش الجديد الفضائية، فهي تعتبر واحد من أهم قنوات الأطفال التي تقدم مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي نالت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين وحققت القناة منذ إطلاقها نجاح كبير في مختلف أنحاء الوطن العربي وذلك بسبب محتواها المتميز والمتنوع وتعمل القناة على تسلية الطفل من خلال الأغاني والبرامج الترفيهية والتعليمية، ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم تردد القناة الجديد على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تردد قناة كراميش 2024 على نايل سات

قناة كراميش من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى خاص بالأطفال ويرغب الكثير من الآباء والأمهات في تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم حيث يمكن تحميل القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال اتباع التعليمات الآتية:

تردد القناة هو 10815.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعى عرب سات

كما يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات وذلك عن طريق كتابة البيانات الآتية:

التردد هو: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

خطوات ضبط قناة كراميش على جهاز الاستقبال

من خلال النقاط التالية سوف نوضح لكم خطوات تثبيت قناة كراميش على جهاز الرسيفر الخاص بكم وإليكم الخطوات: