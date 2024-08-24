خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي العراق

تزايد معدلات البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024 بشكل ملحوظ، حيث ينتظر المواطنون الإعلان الرسمي عن الوجبة الأخيرة بفارغ الصبر. يأتي هذا بعد انتهاء عمليات التدقيق والمراجعة الدقيقة للطلبات التي قدمها المستفيدون، والتي تنفذها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تهدف هذه العمليات إلى ضمان توزيع المساعدات على المستحقين بشكل عادل وشفاف. في هذا المقال، سنتناول كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 في العراق، يمكن للمواطنين الاستفادة من منصة مظلتي الإلكترونية، يجب على المستخدمين اتباع عدة خطوات:

يبدأ الأمر بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي.

إذا كان لديك حساب مسبق على المنصة، فيمكنك ببساطة تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. إذا كنت لا تمتلك حسابًا بعد، ستحتاج إلى إنشاء حساب جديد. عملية إنشاء الحساب تتطلب عادةً إدخال بعض المعلومات الشخصية الأساسية مثل الاسم، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وإنشاء كلمة مرور.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، يمكنك التنقل في الموقع للعثور على خيار “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية”.

عند الدخول إلى صفحة الاستعلام، سيكون مطلوب منك إدخال رقم الوجبة، يجب عليك تحديد المحافظة التي تقيم فيها

بعد ذلك، ستحتاج إلى إدخال بعض البيانات الشخصية الأساسية مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية.

بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، تقوم بالضغط على زر “بحث”. ستبدأ المنصة حينها في معالجة طلبك وعرض النتائج.

في غضون لحظات، سوف تظهر قائمة بالأسماء التي تشمل المشمولين بالرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة التي قمت بتحديدها.

شروط التقديم للرعاية الاجتماعية 2024

لضمان الاستفادة من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية في عام 2024، يجب على المتقدمين تلبية مجموعة من الشروط الأساسية. من بين هذه الشروط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم دائم في العراق، وألا يكون لديه دخل ثابت شهري. يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا، وألا يمتلك أي أملاك أو عقارات باهظة الثمن. هذه المعايير تضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.