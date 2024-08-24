وفري ودبري واعملي المافن المالح بالجبنة والزيتون لذيذ وهش زي القطن.. بمكونات بسيطة جربي ومش هتندمي

المافن المالح من الأكلات سريعة التحضير التي يفضلها الكثير من الأشخاص وتتميز بمذاقها اللذيذ وهي وجبة مغذية جدا ويبحث الكثير من سيدات البيوت عن معرفة كيفية تحضير المافن في المنزل حيث يمكن تحضيرها بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم المكونات وطريقة التحضير تابعوا معنا.

مكونات عمل المافن المالح في المنزل

لا نحتاج إلى مكونات كثيرة لعمل المافن في المنزل فقط نحتاج إلى مكونات بسيطة وهي:

نصف كوب معياري من الحليب.

نحتاج إلى بيضة.

نصف كوب من الزبادي.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة سكر كبيرة.

ربع كوب سمنة أو زيت.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود والبابريكا.

الحشوة حسب المتاح يفضل جبنة موتزاريلا و جبنة شيدر وزيتون أسود.

طريقة التحضير والتقديم

اتبعي الخطوات الآتية لتحضير المافن في المنزل وهي: