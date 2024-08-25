اقوي هاتف اقتصادي…مواصفات هاتف Realme C63 ريلمي سي وعيوبه

ريلمي سي 63 هو أحدث إضافة إلى سلسلة الهواتف الاقتصادية من ريلمي، والذي جاء ليستكمل النجاح الكبير الذي حققه ريلمي سي 53 في الأسواق. الهاتف الجديد يركز على تقديم تجربة مشابهة لجهاز الآيفون من حيث التصميم مع بعض التحسينات البسيطة في الأداء والجودة. الهاتف يعد خيارًا جيدًا للفئة الاقتصادية، حيث يحاول تقديم مميزات قوية بالنسبة لسعره. في هذا المقال، سنتناول كل ما يتعلق بريلمي سي 63 من حيث المزايا والعيوب، وما الجديد الذي يحمله مقارنة بالنسخة السابقة.

مواصفات هاتف ريلمي سي Realme C63

أبرز ما يميز ريلمي سي 63 هو التصميم الذي يقترب بشكل كبير من شكل الآيفون، حيث يحتفظ الهاتف بنفس ترتيب الكاميرات الخلفية والتصميم المألوف لكن، أضافت ريلمي لمسة جديدة في النسخة الزرقاء، حيث يأتي بملمس يشبه الجلد كما يتميز ب:

المواصفات التفاصيل المعالج Unisoc Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانومتر. التخزين/الرام النسخة الأولى: 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.

النسخة الثانية: 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

النسخة الثالثة: 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام. الكاميرا الكاميرا الأمامية: 8 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية: 50 ميجا بكسل + Lens Ai. الشاشة IPS LCD، 6.75 إنش، دقة 720×1600 بكسل. نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة Realme UI 5.0. البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 45 واط.

مميزات هاتف Realme C63

تم تحسين جودة التصنيع لتصبح مقاومة للصدمات وحاصلة على شهادة IP54 لمقاومة الماء، مما يجعله مناسبًا للاستخدام المكثف أو للأطفال. يحتوي الهاتف على شاشة بحجم 6.75 بوصة بدقة HD+ مع سطوع يصل إلى 560 نتس، ويعمل بمعالج Tiger 612 الذي يوفر أداءً مقبولًا لتشغيل التطبيقات اليومية. مزود بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تقدم أداءً جيدًا في الإضاءة الطبيعية، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شاحن سريع بقدرة 45 واط للاستخدام طوال اليوم.

عيوب هاتف Realme C63