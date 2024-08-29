“مبروك الإقامة” إعرف الآن شروط ومميزات الإقامة المميزة بالسعودية

نظام الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية هو مبادرة جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم نوع خاص من الإقامة للأجانب حيث يتيح هذا النظام للمستفيدين من الإقامة المميزة العيش والعمل في السعودية بدون الحاجة إلى كفيل مع التمتع بمجموعة من المزايا التي تشمل سهولة الإجراءات وإمكانية التملك العقاري، في هذا المقال سنتناول بالتفصيل شروط الحصول على الإقامة المميزة والمزايا التي تقدمها.

شروط الحصول على الإقامة المميزة بالسعودية

للحصول على الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية يتعين على المتقدمين الوفاء بعدد من المتطلبات الأساسية، وهي:

ينبغي أن يكون جواز سفر المتقدم وأفراد أسرته ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

يجب على المتقدم أيضًا أن يكون نظيف السجل الجنائي دون أي سوابق قانونية.

يجب تقديم كشف حساب بنكي حديث يثبت القدرة على تغطية نفقات المعيشة.

كما يتطلب الأمر تقديم تقرير طبي حديث صادر خلال الأشهر الستة الماضية يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية.

يجب أن يثبت المتقدم إقامته القانونية لمدة لا تقل عن 90 يومًا.

يجب دفع الرسوم المحددة مسبقًا.

يتطلب الأمر الحصول على تأمين طبي يغطي كامل مدة الإقامة.

مميزات الإقامة المميزة بالسعودية

يوفر نظام الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية العديد من المميزات، ومنها: