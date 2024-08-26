يتساءل العديد من الآباء والأمهات من جميع أنحاء الوطن العربي الذين لديهم أطفال صغار عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية وذلك من أجل تنزيلها على شاشات التلفاز التي يمتلكونها من أجل مشاهدة المحتوى الذي تعرضه، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد هذه القناة إلى جانب المزيد من المعلومات الأخرى.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

لابد على الأشخاص الراغبين مشاهدة المحتوى الذي تعرضه قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات إدخال البيانات التالية:

● التردد: 11559.

● معدل الترميز: 27500.

● الاستقطاب: عمودي.

● معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أهم الأغاني التي تعرض على قناة وناسة

بعد أن تعرفنا على تردد قناة وناسة الجديد 2024، يجب الإشارة إلى أنها تعرض مجموعة متنوعة من الأغاني التي نالت على إعجاب الكثير من الأطفال الصغار والتي من أهمها ما يلي:

● برنامج وين سنك يا لولو.

● هابي بيرث داي.

● وينو الأحمر يا لولو.

● دكتور الأسنان الحقني.

● مين اللي سرق الحزمة.

● أنا لولو ساعدوني.

● بم بم حيوانات.

● يا شرطي حرامي.

● القطة توتة.

● وينك يا لولو.

● بيبي شاور.

خطوات تثبيت قناة وناسة

حتى يتم تثبيت قناة وناسة على جهاز الريسيفر فإنه لابد على الأفراد تطبيق الخطوات التالية:

تشغيل جهاز الاستقبال والتأكد من انه متوصل بشكل جيد بالتلفاز.