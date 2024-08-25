وزارة التعليم المغربية تعلن عن.. موعد بدء الدراسة المغرب 2024

تشهد الأيام الحالية في المغرب العديد من التساؤلات التي يطرحها الكثير من المواطنين، وأبرزها موعد الدخول المدرسي لعام 2024، وذلك بسبب قرب حلول الوقت المعتاد للعودة إلى المدارس وتزداد هذه التساؤلات بعد تداول أخبار عن تأجيل موعد بدء الدراسة لذا، قامت وزارة التربية الوطنية بالمغرب بالرد على هذه الأنباء من خلال الإعلان عن التقويم الدراسي الذي يحدد موعد بدء الدراسة. موعد بدء الدراسة المغرب 2024-2025.

موعد بدء الدراسة في المغرب

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد بداية العام الدراسي 2025، وذلك من خلال التقويم المدرسي الذي أصدرته هذا التقويم يحدد موعد العودة إلى الدراسة للطلاب والمعلمين وطلبة الأقسام غير النظامية، ويؤكد عدم وجود تأجيل في العودة للدراسة ولذلك،

موعد بدء الدراسة في المغرب 2024

موعد العودة للدراسة لطلاب الأقسام النظامية سيكون في التاسع من سبتمبر كان موعد عودة الطلاب في الأقسام غير النظامية هو 30 سبتمبر.

موعد رجوع المعلمين والإداريين كان في الخامس من سبتمبر.

هل تم تأجيل الدخول المدرسي في المغرب

بعد تداول الكثير من الشائعات حول تأجيل الدراسة في المدارس المغربية، أثار هذا الأمر قلق العديد من الطلاب وأولياء أمورهم ومع ذلك، نفت وزارة التربية الوطنية صحة هذه الشائعات، مشددة على أنه لا يوجد أي تأجيل للدراسة، وأن العام الدراسي سيبدأ في موعده المحدد دون أي تغييرات.

خطة الإجازات الرسمية بالمغرب

قامت وزارة التربية الوطنية بإصدار جدول يوضح الإجازات الرسمية للسنة الدراسية 2024-2025، وفيما يلي تواريخ العطلات: