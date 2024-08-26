شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر وكل الاوراق المطلوبة

في الجزائر يتمتع المواطنون بشروط محددة للحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية وهي متطلبات وضعتها السلطات لضمان تحقيق التوازن بين الواجب الوطني والاعتبارات الشخصية والصحية، ويتناول هذا المقال شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر التي تشمل فئات معينة من الأفراد الذين يمكنهم الحصول على الإعفاء بناءً على اعتبارات مثل الحالة الصحية، الوضع الاجتماعي، وأسباب أخرى محددة، كما سنوضح ما هي الوثائق المطلوبة للتقديم على طلب الإعفاء.

شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية بالجزائر

يجب أن تتوافر بعض الشروط أو المشاكل التي قد تؤدي للإعفاء من الخدمة العسكرية، وهذه الشروط هي:

يُعفى من الخدمة الوطنية المواطن الذي يثبت عدم لياقته الطبية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

يُعفى المواطن الذي يتحمل مسؤولية إعالة أسرته بالكامل مما يشير إلى دوره الحيوي في دعم عائلته.

يُعفى كل مواطن يتجاوز عمره 28 عامًا ويقدم دليلًا رسميًا على عمله خارج البلاد.

يُعفى أيضًا المواطن الذي يتجاوز عمره 35 عامًا، نظرًا لتقدمه في السن.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إعفاء من الخدمة العسكرية بالجزائر

للحصول على الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر يتعين تقديم المستندات التالية:

طلب خطي موجه إلى الجهات المعنية. شهادة ميلاد. شهادة تثبت أنك تعيل عائلتك بالكامل. بطاقة عائلية توضح الحالة المدنية لوالديك. شهادة أو مستند يثبت عملك الحالي. شهادة مدرسية من آخر سنة دراسية أو نسخة من الدبلوم. بيان حول وضعية إخوتك في الخدمة الوطنية. نسخة من جدول الضرائب الخاص بوالدك. صورة من الدفتر العائلي للمتزوجين. شهادة وفاة الأب إذا كانت مطلوبة. شهادة الطلاق بين الوالدين (أو حكم الطلاق) عند الحاجة. شهادة عدم العمل أو مستند يبرر عجزك.

كشف راتب لآخر ثلاثة أشهر، أو عقد عمل، أو أي مستن

د يثبت النشاط الحر.