سعره بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد 25 أغسطس في جميع بنوك العراق

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم تقلبات مستمرة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، و يتأثر السوق العراقي بالعديد من العوامل التي تلعب دورا محوريا في تحديد سعر الصرف اليومي منها تقلبات أسعار النفط العالمية، حيث يعد العراق واحدا من أكبر المنتجين للنفط في العالم إلى جانب الأوضاع الأمنية الداخلية التي قد تؤثر على ثقة المستثمرين والسوق المالي، كما أن السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي العراقي تسهم بشكل كبير في التحكم بمعدلات التضخم والمحافظة على استقرار العملة المحلية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

يعد رصد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم أمرا بالغ الأهمية للمستثمرين والتجار وأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على استيراد السلع والخدمات من الخارج، وكذلك للمواطنين الذين يتابعون بشكل يومي قيمة مدخراتهم لذا فإن متابعة التحليلات الاقتصادية والتوقعات حول مستقبل سعر الصرف تعد ضرورة للتخطيط المالي، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الأحد 25 اغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,299.64 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك

يختلف سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البنوك العراقية بناء على عوامل اقتصادية متعددة وسياسات مالية تتبناها كل مؤسسة مصرفية، وتتميز بعض البنوك بسعر صرف أعلى قليلا بينما تقدم بنوك أخرى أسعارا أقل مما يعكس التباين في توجهات السوق وعروض البنوك، وسعر الدولار كالآتي: