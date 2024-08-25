سعره بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد 25 أغسطس في جميع بنوك العراق

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
سعره بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد 25 أغسطس في جميع بنوك العراق
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم تقلبات مستمرة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، و يتأثر السوق العراقي بالعديد من العوامل التي تلعب دورا محوريا في تحديد سعر الصرف اليومي منها تقلبات أسعار النفط العالمية، حيث يعد العراق واحدا من أكبر المنتجين للنفط في العالم إلى جانب الأوضاع الأمنية الداخلية التي قد تؤثر على ثقة المستثمرين والسوق المالي، كما أن السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي العراقي تسهم بشكل كبير في التحكم بمعدلات التضخم والمحافظة على استقرار العملة المحلية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

يعد رصد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم أمرا بالغ الأهمية للمستثمرين والتجار وأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على استيراد السلع والخدمات من الخارج، وكذلك للمواطنين الذين يتابعون بشكل يومي قيمة مدخراتهم لذا فإن متابعة التحليلات الاقتصادية والتوقعات حول مستقبل سعر الصرف تعد ضرورة للتخطيط المالي، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الأحد 25 اغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي
1 دولار أمريكي 1,299.64 دينار عراقي
5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي
50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي
100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي
500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي
1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك

يختلف سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البنوك العراقية بناء على عوامل اقتصادية متعددة وسياسات مالية تتبناها كل مؤسسة مصرفية، وتتميز بعض البنوك بسعر صرف أعلى قليلا بينما تقدم بنوك أخرى أسعارا أقل مما يعكس التباين في توجهات السوق وعروض البنوك، وسعر الدولار كالآتي:

اسم البنك سعر الصرف (دينار عراقي لكل دولار)
بنك الرافدين 1320
مصرف بغداد 1310
مصرف بابل 1310
البنك الأهلي العراقي 1310
بنك الائتمان العراقي 1310
البنك التجاري العراقي 1310
بنك الاستثمار العراقي 1310
بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار 1310

 

معلومات الكاتب
Ahmed.samir

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
تحقيق حلم الثراء.. عند الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا
إنضم لقناتنا على تيليجرام