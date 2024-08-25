مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة واخر موعد لتسجيل الرغبات

أفاد مكتب التنسيق للقبول في الجامعات والمعاهد، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات والمعاهد عبر الموقع الإلكتروني، للعام الجامعي الجديد 2024/2025، وصل حتى الآن إلى 325 ألف طالب وطالبة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة

أظهرت مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم ورياضة زيادة تتراوح بين 5 إلى 7 درجات في تنسيق كليات المرحلة الثانية للعام الجامعي 2024-2025، وذلك لطلاب شعبتي العلمي علوم والعلمي رياضة، نتيجة لارتفاع أعداد الطلاب الذين حققوا مجموعاً ما بين 90% و75% زاد عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات من 80% إلى 85% من 8.8% إلى 11.8%، وارتفع عدد الطلاب الذين حصلوا على مجموع من 85% إلى 90% من 6% إلى 9.8% كما زادت نسبة الطلاب الذين حققوا مجموعًا يتراوح بين 75% و80% من 11.7% إلى 13.5% ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البيطري في تنسيق المرحلة الثانية لا يقل عن 86.5%.

آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية

يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في قبول طلبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة حتى يوم السبت، الموافق 24 أغسطس الحالي، حيث يعد هذا هو الموعد النهائي لتسجيل رغبات هذه المرحلة للعام 2024.

خطوات تسجيل رغبات الطلاب

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الكمبيوتر المتوفرة في جميع الجامعات الحكومية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا خلال فترة التنسيق، بهدف استقبال الطلاب ومساعدتهم في عملية التنسيق الإلكتروني كما يسمح للطلاب بإدخال رغباتهم من خلال أجهزتهم الشخصية على مدار الأربع والعشرين ساعة وخطوات إدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

خطوات تسجيل الرغبات