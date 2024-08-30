بالتفصيل.. خطوات استخراج البطاقة الذهبية البريد الجزائري 2024.. المتطلبات والشروط

تعتبر البطاقة الذهبية في الجزائر من أهم الوثائق التي يحتاج إليها جميع المواطنين في الدولة حيث تسهل عليهم العديد من المعاملات المالية، كما تسهل على حاملي هذه البطاقات الحصول على العديد من الامتيازات، لذلك ينبغي استيفاء مجموعة من المتطلبات والمعايير التي أكدت عليها دولة الجزائر قبل البدء في التقدم بطلب استخراج بطاقة ذهبية من هيئة البريد الجزائري.

آلية تقديم طلب البطاقة الذهبية 2024

يحتاج المواطنين إلى استخدام البطاقة الذهبية وذلك لتسهيل جميع المعاملات المالية وشراء مستلزماتهم الأساسية ومتطلبات يومهم، لذلك يتم التقديم على البطاقة الذهبية من خلال شبكات الإنترنت، ويتم ذلك بناءا على اتباع الخطوات التالية:

أولا ينبغي التوجه إلى موقع البريد الجزائري على الإنترنت.

على الإنترنت. تظهر أمامك قائمة منسدلة تتضمن مجموعة من الخيارات حدد من بينها على الخدمات الإلكترونية.

يتم التحديد على الخدمة العامة لطلب البطاقة الذهبية ثم اضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

التحديد على نوع البطاقة التي ترغب في التقديم عليها من خلال الخيارات المتاحة.

ينبغي اضافة مجموعة من البيانات الشخصية للمستفيد مع التحقق من صحتها وإدخالها بدقة.

ينبغي إرفاق المستندات المطلوبة ثم التحديد في النهاية على خيار تقديم الطلب.

الأوراق اللازمة لاستخراج البطاقة الذهبية بالجزائر 2024

يحتاج التقدم لاستخراج البطاقة الذهبية من بريد الجزائر مجموعة من الوثائق والمستندات التي تتمثل في النقاط التالية:

شهادة ميلاد حديثة.

إحضار 4 صور شخصية حديثة.

نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم وثيقة إثبات إقامة سارية.

إرفاق إيصال من فاتورة الكهرباء أو عقد ايجار حديث.

الشروط المطلوبة لاستخراج بطاقة ذهبية في الجزائر 2024

أعلنت الهيئة الوطنية في الجزائر عن إمكانية استخراج البطاقة الذهبية ويتم ذلك وفقًا لمجموعة من المعايير والشروط، والتي تتمثل في الآتي: