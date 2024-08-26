كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالمغرب 2024 ومتى موعد صرف رواتب

يعد موعد صرف رواتب المتقاعدين في المغرب من المواضيع المهمة التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع حيث يعتمد العديد من المتقاعدين على هذه الرواتب كدخل رئيسي لتلبية احتياجاتهم اليومية، وتحرص الحكومة المغربية على تحديد مواعيد منتظمة لصرف هذه الرواتب لضمان استقرارهم المالي وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، في هذا المقال، سنعرض لكم عبر موقعنا البديل موعد صرف رواتب المتقاعدين في المغرب وأهم التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، كما سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن هذه الرواتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في المغرب 2024

أفادت وزارة المالية المغربية بأنها ستقوم برفع رواتب المتقاعدين بشكل ملحوظ لعام 2024 وذلك استجابة للمطالب المتكررة من المتقاعدين لتحسين ظروفهم المعيشية حيث تهدف هذه الزيادة إلى تلبية احتياجات المتقاعدين بصورة أفضل وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود الحكومية لتقديم دعم مالي أكبر للمتقاعدين وضمان استقرارهم المعيشي، وأفادت وزارة المالية المغربية بأنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين لعام 2024 في اليومين 25 و26 من كل شهر ميلادي، وفي حال تزامن هذين اليومين مع عطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع، سيتم تعديل موعد الصرف، سواء بتقديمه أو تأخيره، لضمان حصول المتقاعدين على مستحقاتهم دون تأخير.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالمغرب 2024

يمكنك الحصول على معلومات حول زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب بسهولة عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة المالية، وذلك باتباع الخطوات التالية: