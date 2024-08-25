قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن مواعيد صرف مستحقات شهر 9 للمتقاعدين، بالإضافة إلى تحديد خطوات الاستعلام عن قيمة الراتب التقاعدي قبل إيداعه في حساباتهم الشهرية، ولم تغفل في تحديد قيمة الزيادة النقدية التي سوف تضاف لرواتب المتقاعدين والتي من المقرر حصولهم عليها في وقت سابق.

هل تشهد رواتب المتقاعدين العراقيين زيادة؟ وزارة المالية تجيب

بناء على جدول رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 وموعد صرف الرواتب المعتمد، حددت وزارة المالية قيمة الزيادات التي سوف تضاف للمتقاعدين، والتي جاءت كالتالي:

القيمة النقدية المتوقع إضافتها المتقاعدين تصل إلى 100000 دينار عراقي.

الزيادة الجديدة سوف تمنح لكافة المستفيدين الذين سبق لهم التسجيل في الهيئة العامة للتأمينات العراقية الوطنية.

قيمة الزيادات المعلنة حديثًا ليست جديدة بل كان من المفترض أن تمنح للمستفيدين العام الماضي.

أعلنت هذه القرارات من خلال مجلس الوزراء العراقي.

قيمة الإضافة الجديدة سوف تضاف إلى الراتب الشهري و المستحق صرفه في اليوم الأول من الشهر الميلادي وهذا موعد ثابت شهريًا.

سلم الرواتب الشهرية للمتقاعدين العراقيين 2024

تم الإعلان عن جدول رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 وموعد صرف الرواتب، وذلك بناء بأمر من وزارة المالية العراقية، والذي جاء كالتالي:

المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب بقيمة 500000 دينار يحصلون على رواتب قيمتها بعد الزيادة تصل إلى 600000 دينار.

المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب بقيمة 700000 دينار يحصلون على رواتب قيمتها بعد الزيادة تصل إلى 800000 دينار.

المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب بقيمة 800000 دينار يحصلون على رواتب قيمتها بعد الزيادة تصل إلى 900000 دينار.

إجراءات الاستعلام عن مقدار المستحقات الشهرية للمتقاعدين

يستطيع المتقاعدين الاستعلام عن قيمة مستحقاتهم الشهرية وذلك بناء على جدول رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 وموعد صرف الرواتب، والذي جاءت كالتالي: