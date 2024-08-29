احترف اللعبة وخليك قدها .. أجدد وأهم سكنات ماين كرافت Minecraft اضمن الفوز

يحتاج الكثير من المستخدمين التعرف على سكنات ماين كرافت التي توفرها اللعبة والتي أصبحت ضمن أهم ألعاب الفيديو التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة حيث نجحت في تحقيق العديد من التحميلات، وهذا لما توفره للاعبين من مميزات متنوعة وذلك لأن اللعبة في الأساس تحتاج إلى بناء السكنات من اللاعبين وهذا يتم من خلال استخدام المعدات التي يتم تجميعها خلال اللعب، بالإضافة إلى أن اللاعب يتمكن من زرع المحاصيل حتى يتمكن من الحصول على الطعام داخل اللعبة.

سكنات ماين كرافت

تتميز اللعبة بوجود مجموعة من السكنات التي ينبغي على جميع اللاعبين بناءها حتى يتمكنوا من الترقي في المستويات والصعود إلى مستوى أعلى والفوز بجميع التحديات، لذلك نوضح لكم أهم السكنات الموجودة في اللعبة فيما يلي:

سكن قروسطي

واحدة من أهم السكنات التي تم إضافتها في اللعبة مؤخرًا حيث تتميز بأن الاسقف الخاصة بهذا السكن منحدرة ويوجد به برج مخصص للمراقبة، وجدير بالذكر أن أكثر ما يميز هذا السكن أنه يمكن لجميع اللاعبين بناؤه في أي مكان، ولكن يفضل بناءه فوق الجبال المرتفعة أيضا ينبغي قبل أن يبدأ اللاعب في بناء هذا المسكن أن يتمكن من تجميع كمية مناسبة من التنوب خشب البلوط والحصى، أيضًا من الأفضل أن يستخدم اللاعب السقالات حتى يتمكن من الوصول إلى قمة المنزل بأمان دون أن يحدث له مكروه.

سكن الكرز الياباني

هذا السكن يتطلب من اللاعبين بناءه باستخدام خشب الأرز وخشب المانجروف وهذه الأخشاب يتم الحصول عليها من البيوم، حيث تتميز بأنها ذات لون وردي ويمكن للاعب أن فلل يبني هذا السكن مشابهًا للعمارات اليابانية.

سكن البلوط الداكن

أحد أهم سكنات ماين كرافت التي يتم بناؤها ويتميز بأنه سكن كلاسيكي وله أسقف كثيرة وبرج مراقبة، كما يتميز بأنه يتم صناعتها من خشب البلوط الداكن وينبغي على اللاعب جمع الأخشاب حتى يتمكن من نجاح بناء السكن.

قصر البقاء

أحدث السكنات المضافة وينبغي على المستخدمين بناءه بسهولة ويتم استخدام مجموعة متنوعة من الأحجار والأخشاب مختلفة الأشكال والأحجام، حيث يتمكن اللاعب من بناء القصر في الجزء الخارجي أو من خلال وضع البقاء.