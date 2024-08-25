الأيفون الأندرويد الوحش نجم السوق Realme C63 – إمكانيات مذهلة في الهاتف ريلمي وسعر مفاجأة

الإصدار الجديد Realme C63 منذ أن تم إطلاقه في السوق استطاع أن يحدث ضجة كبيرة، وذلك بسبب شكله الخارجي الذي يشبه هواتف الآيفون بالإضافة لوجود العديد من المميزات الأخرى، ويعتبر هذا الإصدار من الهواتف الجوالة هو الاختيار المناسب للفئة الاقتصادية التي ترغب في امتلاك هاتف يكون مشابها لهواتف الآيفون، كما أنه سعره مناسب.

أحدث إصدارات الهواتف الجوالة Realme C63

تم تقديم مراجعة Realme C63، وذلك بعد إطلاق النسخة مؤخرًا فى السوق المحلي، والتي جاءت كالتالي:

مميزات إصدار هاتف Realme C63

يوجد العديد من المميزات التي جعلت هذا الاصدار من أكثر الهواتف طلبا من قبل المستخدمين، والتي تتمثل في:

التصميم الخارجي جذاب للغاية.

إمكانية مقاومة الصدمات الخارجية.

سعة البطارية جيد مقارنة بأجهزة أخرى.

يدعم خاصية الشحن السريع حيث أن قوة الشحن تصل إلى 45 واط.

يرفق مع عبوة الهاتف كفر وشاحن.

يصدر صوت عالي.

يدعم العديد من فئات الشبكات وهما شبكة 2G و 3G.

يوفر خاصية الحماية القوية والأمنة من خلال بصمة الإصبع.

يدعم خاصية المستشار التقاربي الحقيقي.

يدعم إدخال عدد 2 شريحة اتصال.

يمكن وضع كارت ميموري لزيادة السعة التخزينية للهاتف.

يدعم مدخل السماعات بحجم 3.5 مللي.

الهاتف لديه لديه القدرة على تصوير الفيديوهات بجودة كبيرة تصل إلى 1080p.

عيوب إصدار هاتف Realme C63

مضافا لتفاصيل مراجعة Realme C63 التي قدمت مؤخرًا، العيوب الصادرة كانت من خلال المستخدمين الذين قاموا بتجربة الجهاز، ومنها:

انخفاض مستوى المعالج إلى حد ما.

قوة الإضاءة الخاصة بالشاشة الخارجية متوسط.

الكاميرات التي يدعمها الهاتف ذات مستوى منخفض أي تناسب الفئة الاقتصادية.

سعر الهاتف الحديث Realme C63 بالسوق المحلى 2824

بعد الاطلاع على مراجعة Realme C63 سنوضح سعر الهاتف في السوق المحلي، والتي جاءت كالتالي: