“تهانينا.. تم قبولك في الكلية العسكرية” اعرف الآن أسماء المقبولين بالكلية العسكرية بالعراق وبكل سهولة

إعلان أسماء المقبولين في وزارة الدفاع في العراق يعتبر من الأحداث المهمة التي ينتظرها العديد من الشباب الطامحين لخدمة وطنهم والانضمام إلى صفوف القوات المسلحة حيث تُصدر الجهات المعنية قوائم بأسماء المقبولين بناءً على معايير وشروط محددة تضمن الكفاءة والاستعداد، وفي هذا المقال سنتناول تفاصيل إعلان أسماء المقبولين بالكلية العسكرية في العراق وكيفية الاطلاع على هذه الأسماء.

أسماء المقبولين في الكلية العسكرية العراقية 2024

شهدت الساعات الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات البحث بعد انتشار أخبار عديدة حول إعلان أسماء المقبولين في الكلية العسكرية العراقية حيث تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات تشير إلى التصريح عن المقبولين في وزارة الدفاع العراقية كما تم التأكيد على أنه بعد إعلان النتائج سيُطلب من جميع المقبولين إجراء الفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع في العراق 2024

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن توفير رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن أسماء المقبولين مما يتيح للمتقدمين معرفة نتائج قبولهم في الكلية العسكرية واستكمال الإجراءات اللازمة، وللاستعلام عن أسماء المقبولين في الدورة 114 من الكلية العسكرية يتعين على المتقدمين اتباع الخطوات التالية: