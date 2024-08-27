كيفية الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني بالعراق .. الرابط المباشر ur.gov.iq والشروط

يمكن لجميع المخالفين الاستعلام عن الغرامات المرورية بالرقم الألماني بعد أن صرحت هيئة المرور العامة في العراق عن التسهيلات التي تمكنت من توفيرها لجميع المواطنين والتيسير عليهم في عملية الاستعلام، وتتمثل الغرامات المفروضة عليهم في دفع رسوم مالية وذلك بسبب ارتكاب المخالفات المرورية، وفي هذا السياق كشفت هيئة المرور عن الطريقة التي يمكن من خلالها تسديد الغرامات وذلك من خلال زيارة منصة اور الرسمية واتباع جميع إجراءات الاستعلام بسهولة.

غرامات المرور العامة بالرقم الألماني في العراق

حتى يتمكن المخالف من الاستعلام عن الغرامات التي وقعت عليه بالرقم الألماني في دولة العراق ينبغي عليه في البداية اتباع مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في النقاط التالية:

التوجه إلى منصة اور الرسمية على الإنترنت.

الرسمية على الإنترنت. التحديد على الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة للمواطنين.

الضغط على الاستعلام عن غرامات المرور ضمن الخدمات المتاحة.

إدخال رقم الألماني المسجل على لوحة السيارة.

إضافة رمز التحقق ثم التحديد بعد ذلك على زر البحث حتى تظهر أمامك جميع المخالفات المرورية من بينها قيمة الغرامات.

التحديد على خيار الدفع ويتم من خلالها سداد غرامات المرور ثم اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

أخيرًا يتم الضغط على خيار الحفظ.

قيمة غرامات المخالفات المرورية في العراق 2024

أكدت وزارة الداخلية بالعراق على أن المخالفين يتم فرض بعض الغرامات المالية عليهم، وتأتي قيمة الغرامات بناءا على الآتي:

احتساب غرامة وقدرها 1,000 دينار في حالة أن يكون سائق السيارة يقود تحت تأثير الكحول.

عدم الالتزام بالإجراءات المرورية يتعين على السائق دفع غرامة مخالفة لهذه التحذيرات قدرها 5,000 دينار.

عدم ارتداء حزام الأمان يؤدي إلى احتساب مخالفة ويتم دفع غرامة بقدر 2,500 دينار

الضوابط الأساسية تسديد غرامات المرور عبر الرقم الألماني بالعراق

أعلنت إدارة المرور العامة في العراق عن وجود مجموعة من الشروط التي تأتي ضمن سداد الغرامات المرورية، وقد نصت تلك الشروط على الآتي: