“استعلم من هنا habous.gov.ma”.. رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج في المغرب 2024 وشروط القبول

بعد انتهاء فترة التسجيل في قرعة الحج 2025 في المغرب، ينتظر المشاركون إعلان أسماء المقبولين لموسم الحج 2025/1446، حيث أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية عن نشر النتائج عبر موقعها الرسمي، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج قرعة الحج في المغرب، وكافة التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج في المغرب 2024

تتوفر عدة طرق للاستعلام عن نتائج قرعة الحج بالمغرب، ومنها:

في البداية، عليك الدخول علي موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل دخولك.

انقر علي خانة قرعة الحج.

ثم النقر علي خانة الاستعلام على نتائج قرعة الحج.

قم بعد ذلك بإدخال البيانات التي قمت بإدخالها أثناء التسجيل.

ثم النقر علي خانة استعلام.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 المغرب

يستلزم للتقديم في قرعة الحج 2025 المغرب توفر مجموعة من الشروط في المتقدمين، ومن ضمنها:

إعداد الأوراق المطلوبة وإرسالها.

كما يجب تقديم جواز السفر وصور شخصية.

الالتحاق بدورات التوعية التي تعقد للحجاج والتي تشرح كيفية أداء مناسك الحج.

أن يكون المتقدمي مغربي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين ثمانية عشر وخمسة وستين عامًا.

توفير شهادة طبية تؤكد عدم وجود أمراض تعيق أداء مناسك الحج.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج 2025 المغرب

يستلزم للتقديم في قرعة الحج 2025 المغرب توفير عدة أوراق ومستندات رسمية وموثقة ومنها: