مفاجأة في سعره.. سعر الدولار اليوم في العراق الأحد الموافق 25 أغسطس 2024 وما هو سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي

سعر الدولار اليوم في العراق يمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، وفي ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي يشهدها العالم يعتبر متابعة سعر الدولار من الأمور الأساسية التي تهم الأفراد والشركات على حد سواء، و يتأثر سعر الدولار في العراق بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية مثل السياسات النقدية والعرض والطلب والأزمات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، والذي يعد أحد المصادر الأساسية للإيرادات الحكومية في العراق.

سعر الدولار اليوم في العراق

أصبح من الضروري متابعة تحديثات سعر الدولار اليوم في العراق بشكل مستمر، حيث أن أي تغيرات في سعر الدولار يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في السوق المحلية بما في ذلك تأثيرها على تكلفة السلع والخدمات وتخطيط الميزانية للأسر وتحديد استراتيجيات الأعمال للشركات، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الأحد 25 أغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,299.64 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار في بغداد

تؤثر تقلبات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي على استقرار السوق المالي والاستثماري، مما يجعل من الضروري أن يكون لدى الأفراد والمستثمرين معلومات دقيقة وموثوقة، وتقدم التقارير اليومية حول سعر الدولار بيانات حيوية تعكس الوضع الاقتصادي الحالي، وسعر الدولار كالآتي:

المدينة سعر المائة دولار (دينار عراقي) بغداد 149,500 البصرة 149,550 أربيل 149,550 السليمانية 149,600 دهوك 149,600 كركوك 149,700 الموصل 149,700

معرفة سعر الدولار الحالي تعزز من قدرة الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات مالية مدروسة وتخطيط استراتيجي فعال، حيث يتأثر سعر الدولار بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية ويشهد تقلبات مستمرة.