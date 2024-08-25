اغاني واناشيد للأطفال .. استقبل الان تردد قناة كراميش اغاني اطفال 24 ساعة

تعد قناة كراميش واحدة من القنوات الفضائية الشهيرة بين الأطفال وأولياء الأمور، حيث تقدم محتوى مميز يجمع بين التعليم والترفيه كما تركز القناة على تدريس الأطفال من خلال عرض الأناشيد والأغاني التي تعزز القيم والأخلاق الإسلامية السامية في هذا المقال، سنستعرض التردد الجديد لقناة كراميش على قمرَي نايل سات وعرب سات لعام 2024، بالإضافة إلى خطوات تنزيلها على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة كراميش

يزداد اهتمام الآباء والأمهات بالبحث عن التردد الجديد لقناة كراميش، حيث يودون تثبيتها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى يتمكن أطفالهم من مشاهدة برامجها المتنوعة ويمكنكم الآن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي

تردد كراميش نايل سات

تردد القناة: 10815

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

تردد قناة كراميش عرب سات

تردد القناة: 11390

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

كيفية ضبط قناة كراميش الجديد

للاستمتاع بكل ما تقدمه قناة كراميش من أغاني مميزة للأطفال بجودة صوت وصورة عالية، يتوجب عليكم اتباع الخطوات البسيطة التالية: