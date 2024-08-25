“منصة مظلتي” لاستخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عموم محافظات العراق 2024

وفرت منصة مظلتي الإلكترونية برنامج دعم رعاية الاجتماعية في العراق لكافة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام حتى يتمكنوا من الحصول على دعم الرعاية الوجبة الأخيرة، إلا أن الوزارة لم تعلن حتى الآن الأسماء التي تم قبولها في برنامج الدعم إلا أنها وفرت الخدمة المخصصة للإستعلام فور ظهور النتائج، لذلك يمكن التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية للتعرف على الأسماء المقبولة في كشوفات برنامج الرعاية.

لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في البرنامج من خلال المنصة على الرغم من عدم الإعلان عن النتائج النهائية إلا أنه ينبغي الاستعانة بالخطوات التالية عند ظهور النتائج:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية على الإنترنت.

الإلكترونية على الإنترنت. التحديد على خيار الاستعلام وتسجيل بيانات المستفيد بدقة في أماكنها الصحيحة.

تحديد المحافظة التي ترغب في الحصول على الوجبة من خلالها.

النقر على خيار الاستعلام ثم الانتظار حتى تظهر أمامك كشوفات النتائج للاطلاع على اسمك ضمن المقبولين.

أهم شروط دعم الرعاية الاجتماعية

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الحكومة التي توفرها للمواطنين لذلك فقد حددت مجموعة من الشروط ينبغي استيفاؤها، وقد جاءت على النحو التالي:

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 حتى 60 عام للرجال وبين 15 حتى 55 عامل للنساء.

ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري أكبر من الحد المسموح به.

ألا تقل أسرة المتقدم عن 4 أفراد.

الإقامة الدائمة في الدولة.

أن يكون مسجل في الرعاية الاجتماعية.

المستندات والأوراق اللازمة للرعاية الاجتماعية

حددت الرعاية الاجتماعية مجموعة من الأوراق الرسمية التي ينبغي على المتقدمين إحضارها حتى يتمكنوا من التقدم بنجاح والحصول على دعم الرعاية، ومن هذه الأوراق ما يلي: