اسعار البنزين المتوقعة في الإمارات لشهر سبتمبر 2024 والغاز الطبيعي وباقي المحروقات

تعتمد أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة شأنها شأن بقية دول العالم على مجموعة من العوامل المتغيرة التي تؤدي إلى تقلبها بين الارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، ولهذا السبب اتبعت الإمارات سياسة تعتمد على تحديد اسعار البنزين المتوقعة في الإمارات لشهر سبتمبر 2024، حيث يتم الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة مع بداية كل شهر وذلك بناء على التغيرات الأخيرة في سوق النفط العالمية هذا النهج يتيح تحديد أسعار دقيقة تعكس حالة السوق مما يوفر للمستهلكين معلومات محدثة يمكنهم الاعتماد عليها في حساب تكاليف الوقود الشهرية.

اسعار البنزين المتوقعة في الإمارات لشهر سبتمبر 2024

اليكم اسعار البنزين المتوقعة في الإمارات لشهر سبتمبر 2024 وهي على النحو التالي:

نوع الوقود أسعار سبتمبر 2024 (درهم إماراتي) أسعار اغسطس 2024 (درهم إماراتي) سوبر 98 3.05 2.99 خصوصي 95 2.93 2.88 إي بلس 91 2.86 2.80 ديزل 2.95 2.89

أسعار الغاز الطبيعي في الامارات

تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقليل الأثر السلبي لانبعاثات الوقود على البيئة من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات البيئية المبتكرة، وتوفر شركة أدنوك الغاز الطبيعي كبديل للمركبات بسعر أقل مقارنة بأسعار البترول الحالية: