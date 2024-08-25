استقبل الان.. تردد قناة ميكي الجديدة باقة من برامج الاطفال المتنوعة

تعد قناة ميكي للأطفال واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث حققت شهرة واسعة بفضل محتواها الترفيهي والتعليمي الذي يلبي احتياجات الأطفال من مختلف الأعمار تقدم القناة برامج وأفلام كرتونية بجودة عالية، مما ساهم في حصولها على أعلى نسب المشاهدة بين قنوات الأطفال، وأصبح العديد من المشاهدين يتابعونها بشغف وعندما يُعلن عن تحديث تردد قناة ميكي، يتسارع المُتابعون لضبط أجهزتهم للاستمتاع بمزيد من المحتوى المتميز.

تردد قناة ميكي كيدز الجديدة لعام 2024

تعمل قناة ميكي باستمرار على تعزيز جودة البث وزيادة انتشارها من خلال استخدام ترددات جديدة ولضبط القناة على النايل سات، يمكنك استخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅞

تردد قناة ميكي عرب سات

يمكن مشاهدة قناة ميكي على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11257

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

طريقة استقبال قناة ميكي

تقدم قناة ميكي مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تميزها عن القنوات الأخرى لاستقبال هذه القناة وتنزيلها، عليك اتباع الخطوات التالية: