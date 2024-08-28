من هنا بالخطوات .. طريقة التقديم على استمارة القبول المركزي العراقي 2025 الشروط والأوراق

ارتفع معدل الطلب على المعلومات التي يحتاج إليها الطلاب حول استمارة القبول المركزي عام 2025 في العراق حيث تتجه أنظار جميع الطلبة، وذلك للتعرف على الإجراءات المتخذة للتسجيل والتقديم ويعتبر نظام القبول المركزي من المهام الرئيسية التي يحتاج إليها الطلاب للانتقال إلى المعاهد والجامعات الخاصة، ومن هذا المنطلق أعلنت وزارة التربية في العراق عن بدء فترة التقديم للعام الدراسي القادم وبالتالي يحفز ذلك الطلاب على تحديد خياراته وتسجيل الرغبات للانضمام إلى الكليات التي يرغبون بها، وهذا ما نسلط عليه الضوء خلال هذا التقرير لفهم المزيد عن العملية التي تتم والإجراءات المتبعة بشكل كامل وصحيح.

خطوات التقديم على استمارة القبول المركزي

يحتاج جميع الطلاب التعرف على كيفية التقديم على القبول المركزي والحصول على الاستمارة المخصصة لمتابعتها وملء نموذج التسجيل للتقديم، لذلك نوضح لكم جميع ما تحتاجون التعرف عليه خلال النقاط التالية:

ينبغي على الطلاب التوجه إلى منصة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الرسمي على الإنترنت.

الرسمي على الإنترنت. إضافة رقم التسجيل وكلمة المرور حتى يتمكن الطالب من الدخول إلى النظام بسهولة.

تظهر أمامك مجموعة من الكليات المتوفرة للتقديم بها حيث بإمكانك ترتيب الأولويات وفقًا لتفضيلات التي ترغب بها ومجموع الدرجات التي حصلت عليها

جدير بالذكر أنه يمكن للطالب أن يحدد نحو 35 خيار للكليات التي يرغب فيها وبناءا على أولوياته.

أخيرًا بعد أن ينتهي الطالب من تسجيل جميع رغبات المطلوبة تضغط على خيار طباعة الاستمارة حتى تتأكد من نجاح التسجيل.

شروط تقديم الاستمارة

حددت وزارة التعليم العالي في العراق طريقة التقديم على استمارة القبول المركزي علاوة على ذلك فإنها قد أكدت على التحقق من مجموعة من البنود الرئيسية حتى يتمكن الطلاب من التعرف على مدى استيفائها لهذه الشروط، والتي جاءت على النحو التالي: