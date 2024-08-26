احصل على 300 دينار.. كيفية التسجيل في منحة البطالة بتونس وماهي شروطها

منحة البطالة في تونس هي مبادرة حكومية تهدف إلى دعم العاطلين عن العمل وتوفير مصدر دخل مؤقت لهم أثناء بحثهم عن وظيفة، وتأتي هذه المنحة كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، توفر المنحة مساعدة مالية تساعد الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم ويوفر لهم الفرصة للبحث عن عمل بتركيز أكبر، في هذا المقال سنقوم بذكر قيمة هذه المنحة، وكيفية التسجيل وأهم الشروط بها.

كيفية التسجيل في منحة البطالة بتونس

للتقديم على منحة البطالة المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية التونسية، يجب اتباع بعض الخطوات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وهذه الخطوات هي:

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية الإجتماعية.

بعد أن يتم الدخول إلى الموقع قم بالضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

أدخل رقم بطاقة الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المخصصة.

احرص على ملء جميع المعلومات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح في الأماكن المحددة لها.

بعد إدخال البيانات يتعين عليك تقديم المستندات اللازمة إلكترونيًا والتأكد من أنها صحيحة وكاملة.

بعد رفع المستندات يجب النقر على خيار الموافقة على كافة الشروط والأحكام المرتبطة بالمنحة.

قم بالضغط على زر “إرسال الطلب” لكي تستطيع استكمال عملية التقديم.

شروط منحة البطالة بتونس

أفادت وزارة الشؤون في تونس بأنه تم صرف منحة مالية بقيمة 300 دينار تونسي لشهر يوليو، و سيتم ذلك في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومع ذلك إذا تصادف موعد الصرف مع عطلة رسمية، فقد يتأخر توزيع المنحة، في مثل هذه الحالات ستقوم الوزارة بإصدار بيان رسمي يعلن عن الموعد الجديد لصرف المنحة، ولكن توجد بعض الشروط التي يجب أن تستوفي للحصول على هذه المنحة، وهي: